В Житомире облили зеленкой антиукраинского блогера

В Житомире на пороге суда облили зеленкой антиукраинского блогера Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене.

Произошло это после очередного судебного заседания, на котором было принято оставить блогера под домашним арестом на два месяца.

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Соответствующий приговор возмутил присутствующих в зале суда и с криками "Ганьба" они облили Василия Муравицкого зеленкой.

Суд постановил продлить меру пресечения обвиняемому Муравицкому в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания. Срок действия обязанностей в отношении обвиняемого определить продолжительностью 60 дней до 4 октября 2018 года включительно,

– сказала судья районного суда Житомира Нина Янчук.

Отметим, что в прошлом году суд арестовал блогера без права внесения залога. Впрочем, в этом году коллегия судей решила отпустить его под домашний арест. А сегодня прокурор ходатайствовал об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Вместо этого суд и в дальнейшем оставил Василия Муравицкого под домашним арестом.

Напомним, в прошлом году СБУ задержала журналиста блогера Муравицкого, который уже 3 года писал антиукраинские материалы за деньги Кремля. Работать на Россию он начал с 2014 года.