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Обыски и аресты журналистов в Беларуси: следственный комитет объяснил причины

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Обыски и аресты журналистов в Беларуси
Обыски и аресты журналистов в Беларуси / Фото из открытых источников

Следственный комитет Беларуси задержал Марину Золотову, главного редактора интернет-портала TUT.BY. Она является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту госинформагентства Беларуси "Белта". В редакциях нескольких СМИ происходят обыски.

Об этом сообщила "Медуза", ссылаясь на данные Следственного комитета Беларуси.

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Следственный комитет сообщает, что подозревает в противоправной деятельности других сотрудников портала TUT.BY, а также информагентства БелаПАН и издательского дома "Белорусская наука".

Главный редактор интернет-портала TUT.BY Марина Золотова

Кроме главного редактора TUT.BY задержан редактор Анну Калтигіну и журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили сбои при осуществлении доступов к платной подписки услуг. В течение 2017 и 2018 годов без ведома и согласия "Белта" осуществлено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия,
– подчеркнул СК Беларуси.

К слову, судьба некоторых журналистов до сих пор неизвестна. В частности, директор БелаПАН Алесь Липай на звонки не отвечает.

Напомним, после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который состоялся 5 августа, правоохранители страны арестовали 11 журналистов.

Теги: Новости политики Криминальные новости журналисты Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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