Белорусскую журналистку отпустили из-под стражи

В Беларуси после допроса в Следственном комитете главную редакторку сайта "БелаПАН" Ирину Левшину отпустили из-под стражи.

Об этом "Громадскому радио" сообщил ее коллега Дмитрий Новожилов.

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Он сообщил, что сейчас Ирина Левшина в статусе подозреваемой под подпиской о неразглашении. Также следователи отпустили задержанного накануне журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского.

ХРОНІКА ЗАТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТІВ У БІЛОРУСІ