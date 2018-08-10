Белорусскую журналистку отпустили из-под стражи
В Беларуси после допроса в Следственном комитете главную редакторку сайта "БелаПАН" Ирину Левшину отпустили из-под стражи.
Об этом "Громадскому радио" сообщил ее коллега Дмитрий Новожилов.
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Он сообщил, что сейчас Ирина Левшина в статусе подозреваемой под подпиской о неразглашении. Также следователи отпустили задержанного накануне журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского.
ХРОНІКА ЗАТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТІВ У БІЛОРУСІ
Источник: 24 Канал
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