ЕС требует от Беларуси освободить задержанных журналистов

После волны задержаний белорусских журналистов на защиту медиа стал Брюссель. Представительница ЕС по иностранным делам Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Мы получили сообщения об обысках и арестах журналистов в ряде независимых СМИ в Беларуси. Такие действия противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам. Уважение основных прав и свобод, включая свободу выражения и свободу СМИ, должно быть сохранено. Мы присоединяемся к призывам освободить задержанных", – говорится в заявлении.

Напомним, следственный комитет Беларуси задержал Марину Золотову, главного редактора интернет-портала TUT.BY. Она является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту госинформагентства Беларуси "Белта". В редакциях нескольких СМИ происходят обыски.