Нажим на свободу слова: в Беларуси возросло количество задержанных журналистов

В Беларуси количество журналистов, которых задержал Следственный комитет страны, возросло до семи человек.

Об этом сообщает белорусская "Радио Свобода".

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Кроме главного редактора интернет-ресурса Марины Золотовой, задержаны также редактор новостей "Tut.by" Анна Калтыгина и журналистка агентства "БелаПАН" Татьяна Коровенкова. Кроме того, среди задержанных журналисты Уляна Бобоед, Галина Власик, Дмитрий Бобрик и Анна Ермаченок. Все они являются работниками редакции "Tut.by".

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили сбои при осуществлении доступов к платной подписке услуг. В течение 2017 и 2018 без ведома и согласия "Белта" совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия,

— подчеркнул СК Беларуси.

Сейчас процессуальный статус задержанных не уточняется. По информации дочери Галины Власик — Валерии Власик — ее мать задержали на трое суток.

Белорусская ассоциация журналистов уже заявила, что считает задержание сотрудников изданий "TUT.BY" и "БелаПАН" по делу о незаконном доступе к информационной ленте госагентства БелТА грубым нарушением свободы СМИ, а действия правоохранителей чрезмерными.

Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ. В любом случае действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными. Расследование уголовных дел не должно влиять на свободу и профессиональную деятельность СМИ. Особую озабоченность вызывает преследование редакций на фоне систематических нарушений права на распространение информации и запугивание журналистов из-за преследования основателя БелаПАН Александра Липая и журналистов телеканала "Белсат",

— говорится в заявлении.

Они требуют скорейшего освобождения журналистов.

Напомним, после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло 5 августа, правоохранители страны арестовали 11 журналистов.