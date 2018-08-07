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Натиск на свободу слова: у Білорусі зросла кількість затриманих журналістів

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Редакція видання
Редакція видання / Фото з відкритих джерел

У Білорусі кількість журналістів, яких затримав Слідчий комітет країни, зросла до семи осіб.

Про це повідомляє білоруська "Радіо Свобода".

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Окрім головного редактора інтернет-ресурсу Марини Золотової, затримано також редактора новин "Tut.by" Ганну Калтигіну і журналістку агентства "БелаПАН" Тетяну Коровєнкову. Крім того, серед затриманих журналісти Уляна Бобоєд, Галина Власік, Дмитро Бобрик та Анна Єрмаченок. Усі вони є працівниками редакції "Tut.by".

Приводом до порушення кримінальної справи послужили збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг. Протягом 2017 та 2018 років без відома і згоди "Белта" здійснено понад 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається у комп'ютерній системі підприємства,
– наголосив СК Білорусі.

Наразі процесуальний статус затриманих не уточнюється. За інформацією доньки Галини Власік - Валерії Власік – її матір затримали на три доби.

Білоруська асоціація журналістів вже заявила, що вважає затримання співробітників видань "TUT.BY" і "БелаПАН" у справі про незаконне доступі до інформаційній стрічці держагентства БелТА грубим порушенням свободи ЗМІ, а дії правоохоронців надмірними.

Ми вважаємо це грубим порушенням свободи висловлення і діяльності ЗМІ. У будь-якому випадку дії правоохоронних органів виглядають надмірними. Розслідування кримінальних справ не повинно впливати на свободу і професійну діяльність ЗМІ. Особливу занепокоєність викликає переслідування редакцій на тлі систематичних порушень права на поширення інформації і залякування журналістів через переслідування засновника БелаПАН Олександра Ліпая і журналістів телеканалу "Белсат",
— ідеться в заяві.

Вони вимагають якнайшвидшого звільнення журналістів.

 

Нагадаємо, після замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який відбувся 5 серпня, правоохоронці країни арештували 11 журналістів.

Теги: журналісти ЗМІ Новини Білорусі
Джерело: 24 канал
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