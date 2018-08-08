ЄС вимагає у Білорусі звільнити затриманих журналістів
Після хвилі затримань білоруських журналістів на захист медіа став Брююсель. Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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"Ми отримали повідомлення про обшуки та арешти журналістів у низці незалежних ЗМІ в Білорусі. Такі дії суперечать заявленій Білоруссю політиці демократизації і її міжнародним зобов'язанням. Повага основних прав і свобод, включаючи свободу вираження і свободу ЗМІ, повинна бути збережена. Ми приєднуємося до закликів звільнити затриманих", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, слідчий комітет Білорусі затримав Марину Золотову, головного редактора інтернет-порталу TUT.BY. Вона є підозрюваною у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту держінформагентства Білорусі "Белта". У редакціях кількох ЗМІ відбуваються обшуки.