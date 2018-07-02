В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

В шведском городе Гетеборг на 96 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по медицине, нейрофармаколог Арвид Карлссон / Фото из открытых источников

В шведском городе Гетеборг на 96 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по медицине, нейрофармаколог Арвид Карлссон. Ученый известен своими работами в области нервной системы человека, а также тем, что занимался исследованием болезни Паркинсона.