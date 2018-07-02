В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон
В шведском городе Гетеборг на 96 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по медицине, нейрофармаколог Арвид Карлссон. Ученый известен своими работами в области нервной системы человека, а также тем, что занимался исследованием болезни Паркинсона.
Об этом информирует Expressen.
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Мужчина скончался 30 июня. Эту информацию подтвердили в местном университете, где он был почетным профессором.
Карлссон получил Нобелевскую премию в 2000 году.
Тогда он вместе с австрийцем Паулем Грингард и американцем Эриком Кенделом занимался исследованием болезни Паркинсона и получили награду за работу в области нервной системы человека, которая помогает понять механизм возникновения неврологических и психических заболеваний.