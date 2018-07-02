У Швеції помер лауреат Нобелівської премії з медицини Арвід Карлссон
У шведському місті Гетеборг на 96 році життя помер лауреат Нобелівської премії з медицини, нейрофармаколог Арвід Карлссон. Вчений відомий своїми роботами в області нервової системи людини, а також тим, що займався дослідженням хвороби Паркінсона.
Про це інформує Expressen.
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Чоловік помер 30 червня. Цю інформацію підтвердили у місцевому університеті, де він був почесним професором.
Карлссон отримав Нобелівську премію у 2000 році.
Тоді він разом із австрійцем Паулем Грінгардом та американцем Еріком Кенделом займалися дослідженням хвороби Паркінсона та отримали нагороду за роботу в області нервової системи людини, яка допомагає зрозуміти механізм виникнення неврологічних і психічних захворювань.