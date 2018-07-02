У Швеції помер лауреат Нобелівської премії з медицини Арвід Карлссон

У шведському місті Гетеборг на 96 році життя помер лауреат Нобелівської премії з медицини, нейрофармаколог Арвід Карлссон / фото з відкритих джерел

У шведському місті Гетеборг на 96 році життя помер лауреат Нобелівської премії з медицини, нейрофармаколог Арвід Карлссон. Вчений відомий своїми роботами в області нервової системи людини, а також тим, що займався дослідженням хвороби Паркінсона.