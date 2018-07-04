В Швеции во время перестрелки пострадали три человека
В Шведском городе Эребру, который находится на юге страны, произошла перестрелка в результате которой пострадали три человека.
Об этом сообщило издание Aftonbladet.
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Отмечается, что в перестрелке участвовало несколько человек.
Есть несколько раненых, есть люди, которых в больницу доставили машины скорой,
– сообщил старший офицер Йенс Эр-Хайде.
В полиции сообщили, что двое пострадавших – мужчины в возрасте около 20 лет. Полиции уже известны данные фигурантов перестрелки. Лицо еще одного участника устанавливается.
Предварительная версия правоохранителей – покушение на убийство. Место, где произошла перестрелка, оцеплено. Там проводятся следственные действия.
Напоминаем, что 3 июля в шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.