В Швеции во время перестрелки пострадали три человека

В Шведском городе Эребру, который находится на юге страны, произошла перестрелка в результате которой пострадали три человека.

Об этом сообщило издание Aftonbladet.

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Отмечается, что в перестрелке участвовало несколько человек.

Есть несколько раненых, есть люди, которых в больницу доставили машины скорой,

– сообщил старший офицер Йенс Эр-Хайде.

В полиции сообщили, что двое пострадавших – мужчины в возрасте около 20 лет. Полиции уже известны данные фигурантов перестрелки. Лицо еще одного участника устанавливается.

Предварительная версия правоохранителей – покушение на убийство. Место, где произошла перестрелка, оцеплено. Там проводятся следственные действия.

Напоминаем, что 3 июля в шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.