У Швеції під час стрілянини постраждало троє людей

У Шведському місті Еребру, яке знаходиться на півдні країни, сталася стрілянина в результаті якої постраждало троє людей.

Про це повідомило видання Aftonbladet.

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Зазначається, що у перестрілці брало участь кілька осіб.

Є кілька поранених, є люди, яких в лікарню доставили машини швидкої,

— повідомив старший офіцер Йенс Ер-Хайде.

У поліції повідомили, що двоє постраждалих – чоловіки віком близько 20 років. Поліції вже відомі дані про фігурантів перестрілки. Особа ще одного учасника встановлюється.

Наразі попередньою версією правоохоронців є замах на вбивство. Місце, де сталася перестрілка, оточене. Там проводяться слідчі дії.

Нагадємо, що 3 липня у шведському місті Мальме сталася стрілянина, у результаті якої загинула одна людина.