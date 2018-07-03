У Швеції в Мальме влаштували стрілянину: є загиблі

3 липня у Швеції в місті Мальме сталася стрілянина, у результаті якої загинула одна людина.

Про це повідомляє шведська газета Expressen з посиланням на місцеву поліцію.

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Як зазначає видання, внаслідок інциденту, ще одна людина була госпіталізована і перебуває в критичному стані.

Також відомо, що стрілянина сталася в міському районі Нідала, проте на той час у ньому не було багато відвідувачів. Після пригоди, поліція перекрила територію поблизу парку.

Наразі співробітники швецької поліції розслідують деталі події, проте зазначають, що, ймовірно, нападників було декілька.

Нагадаємо, 18 червня невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих в центрі шведського міста Мальме коли чоловіки біля інтернет-кафе святкували перемогу збірної країни на Чемпіонаті світу з футболу 2018. У результаті загинули двоє осіб, ще шестеро отримали поранення.