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В Швеции в Мальме устроили стрельбу: есть погибшие

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В Швеции в результате стрельбы погиб человек
В Швеции в результате стрельбы погиб человек / expressen.se

3 июля в Швеции, в городе Мальме произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.

Об этом сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на местную полицию.

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Как отмечает издание, в результате инцидента еще один человек был госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Также известно, что стрельба произошла в городском районе Нидала, однако на то время в нем не было много посетителей. После происшествия полиция перекрыла территорию вблизи парка.

Сейчас сотрудники шведской полиции расследуют детали происшествия, однако отмечают, что, вероятно, нападавших было несколько.

Напомним, 18 июня неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в центре шведского города Мальме, когда мужчины возле интернет-кафе праздновали победу сборной страны на Чемпионате мира по футболу 2018. В результате погибли двое человек, еще шестеро получили ранения.

Теги: Полиция Жертвы Оружие Швеция
Источник: 24 Канал
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