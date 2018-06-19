Стрельба в шведском Мальмё: два человека погибли

В результате стрельбы в шведском городе Мальмё, пострадали шесть человек, двое из них погибли.

Об этом сообщает Sveriges Radio.

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Стрельба произошла в центре города после 20.00, когда мужчины возле интернет-кафе праздновали победу сборной страны на Чемпионате мира по футболу 2018.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу, вероятно, из окна автомобиля по людям, которые собрались на улице возле интернет-кафе,

– сообщили в полиции.

Шестеро мужчин получили ранения различной степени тяжести. Двое из них, 18 и 29 лет, позже скончались в больнице.

Пока что нападение квалифицируют как убийство и покушение на убийство.

Напомним, 18 июня неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в центре шведского города Мальмё.