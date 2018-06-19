Стрілянина у шведському Мальме: двоє людей загинули
В результаті стрілянини у шведському місті Мальме, постраждали шестеро людей, двоє з них загинули.
Про це повідомляє Sveriges Radio.
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Стрілянина сталася в центрі міста після 20.00 години, коли чоловіки біля інтернет-кафе святкували перемогу збірної країни на Чемпіонаті світу з футболу 2018.
Невідомий чоловік відкрив стрілянину, ймовірно, з вікна автомобіля по людях, які зібралися на вулиці біля інтернет-кафе,
– повідомили у поліції.
Шестеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості. Двоє з них, 18 і 29 років, пізніше померли у лікарні.
Поки що напад кваліфікують як вбивство і замах на вбивство.
Нагадаємо, 18 червня невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих в центрі шведського міста Мальме.