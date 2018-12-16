В Швейцарии пассажирский автобус с россиянами влетел в стену: есть погибший

В воскресенье, 16 декабря, недалеко от швейцарского города Цюрих туристический автобус с пассажирами на борту врезался в стену. В результате аварии один человек погиб, среди пострадавших не менее 44 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

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Автобус ехал по маршруту Женева – Дюссельдорф. На выезде из Цюриха автобус съехал с заснеженной дороги и врезался в стену.

1 killed, 44 injured after Flixbus bus crashed on A3W motorway near Zurich due to snowy road #switzerland #transport https://t.co/FIxIFyfoGs pic.twitter.com/OnwN8h0uIZ — Horizon Intelligence (@_hozint) 16 грудня 2018 р.

В ДТП погибла женщина, 44 человек пострадали. Отмечается, что среди них три человека, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии.

Издание Tages Anzeiger пишет, что на борту находился 51 пассажир, среди них шестеро граждан Российской Федерации. Однако российское агентство ТАСС пишет о десяти раненых россиянах.

Правоохранители устанавливают причины аварии. Гражданка какой страны погибла, пока не сообщается.