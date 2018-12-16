У Швейцарії пасажирський автобус з росіянами влетів у стіну: є загиблий

У неділю, 16 грудня, неподалік швейцарського міста Цюрих туристичний автобус з пасажирами на борту врізався у стіну. Внаслідок аварії одна людина загинула, серед постраждалих щонайменше 44 людини.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також: Від авто нічого не лишилось: на Львівщині сталась страшна аварія за участю автобуса і легковика

Автобус їхав за маршрутом Женева – Дюссельдорф. На виїзді з Цюриху автобус з'їхав із засніженої дороги і врізався у стіну.

1 killed, 44 injured after Flixbus bus crashed on A3W motorway near Zurich due to snowy road #switzerland #transport https://t.co/FIxIFyfoGs pic.twitter.com/OnwN8h0uIZ — Horizon Intelligence (@_hozint) 16 грудня 2018 р.

У ДТП загинула жінка, 44 людини постраждали. Зазначається, що серед них троє людей, включно з водієм, перебувають у важкому стані.

Видання Tages Anzeiger пише, що на борту перебував 51 пасажир, серед них шестеро громадян Російської Федерації. Проте російське агенство ТАСС пише про десятьох поранених росіян.

Правоохоронці встановлюють причини аварії. Громадянка якої країни загинула, наразі не повідомляють.