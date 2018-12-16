13:18
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Швейцарії пасажирський автобус з росіянами влетів у стіну: є загиблий

      282 Читать новость на русском
      Аварія з пасажирським автобусом у Швейцарії
      Аварія з пасажирським автобусом у Швейцарії / AP

      У неділю, 16 грудня, неподалік швейцарського міста Цюрих туристичний автобус з пасажирами на борту врізався у стіну. Внаслідок аварії одна людина загинула, серед постраждалих щонайменше 44 людини.

      Про це повідомляє Associated Press.

      Читайте також:  Від авто нічого не лишилось: на Львівщині сталась страшна аварія за участю автобуса і легковика

      Автобус їхав за маршрутом Женева – Дюссельдорф. На виїзді з Цюриху автобус з'їхав із засніженої дороги і врізався у стіну.

      У ДТП загинула жінка, 44 людини постраждали. Зазначається, що серед них троє людей, включно з водієм, перебувають у важкому стані. 

      Видання Tages Anzeiger пише, що на борту перебував 51 пасажир, серед них шестеро громадян Російської Федерації. Проте російське агенство ТАСС пише про десятьох поранених росіян. 

      Правоохоронці встановлюють причини аварії. Громадянка якої країни загинула, наразі не повідомляють. 

      Теги: Швейцарія Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Аквамен": гра престолів на дні океану
      сьогодні , 13:00 "Аквамен": гра престолів на дні океану
      Юлія Ліпенцева 128
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      сьогодні , 12:01 "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      284
      Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      сьогодні , 09:05 Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      Наталія Лебідь 256
      Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      15 грудня , 18:31 Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      6123
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У ЄС вирішили, що робити з нелегалами
       13 травня 2015 , 18:51
      Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи
       8 грудня , 13:05
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук