08:58
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
  • среда
    13°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Швейцарии погибли 5 человек в результате схода лавины

39 Читати новину українською
сход лавины
сход лавины / фото из открытых источников

В горах Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на склоне горы.

Об этом сообщение телеканал SRF.

Читайте также: В Альпах из-за схода лавины погибли две лыжницы

По данным телеканала, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс.

В полиции региона заявили, что на поиски тел погибших отправили вертолет. Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями.

Теги: Швейцария Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
сегодня, 08:40 Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
Peter Santenello 378
Главные новости 31 марта: невъездные дипломаты РФ, е-декларации политиков и Хилтон во Львове
31 марта, 22:11 Главные новости 31 марта: невъездные дипломаты РФ, е-декларации политиков и Хилтон во Львове
879
Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
31 марта, 22:00 Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
1006
31 марта, 19:01 "Пытали током и били": как ФСБ упекла в тюрьму экс-мэра Феодосии
Юрій Бутусов 4004
Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
31 марта, 16:00 Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
Борис Немировський 1387
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук