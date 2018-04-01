В Швейцарии погибли 5 человек в результате схода лавины
В горах Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на склоне горы.
Об этом сообщение телеканал SRF.
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По данным телеканала, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс.
В полиции региона заявили, что на поиски тел погибших отправили вертолет. Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями.
Источник: 24 Канал
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