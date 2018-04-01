У Швейцарії загинули 5 людей внаслідок сходження лавини
В горах Швейцарії унаслідок сходження лавини загинули п'ять з шести лижників, що перебували на схилі гори.
Про це повідомлення телеканал SRF.
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За даними телеканалу, інцидент стався в горах вище населеного пункту Фішерталь в регіоні Гомс.
В поліції регіону заявили, що на пошуки тіл загиблих відправили вертоліт. Рятувальників викликав один з лижників, якому вдалося сховатися за камінням.
Джерело: 24 Канал
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