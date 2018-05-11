В Швейцарии полиция задержала студента-отличника, подозреваемого в планировании убийства

В швейцарском городе Беллинцона полицейские задержали 19-летнего студента, который угрожал массовой расправой над студентами и преподавателями своего вуза. Дома у парня правоохранители нашли около 20 пистолетов и другие виды огнестрельного оружия.

Об этом сообщает tio.ch.

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Школа правильно истолковывает знаки и определила, что этот молодой человек, который является блестящим студентом, имел личные проблемы,

– заявили в местном управлении образования.

Отмечается, что именно преподаватели предупредили полицию о подозрительном студенте.

По информации швейцарских СМИ, правоохранители нашли в помещении около 20 пистолетов и другие виды огнестрельного оружия. Подозреваемый в последние дни угрожал убить людей в кантонской бизнес-школе Беллинцоны.

Кроме этого, в СМИ добавляют, что задержанный страдает тяжелыми психическими заболеваниями и отрицал во время допроса, что намеревался кого-то убить. С момента ареста он находится в психиатрической больнице.

В его профиле в Instagram есть немало фотографий с оружием. На одной из них он позирует с автоматом Калашникова.