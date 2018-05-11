У Швейцарії поліція затримала студента-відмінника, підозрюваного у плануванні масового вбивства
У швейцарському місті Беллінцона поліцейські затримали 19-річного студента, який погрожував масовою розправою над студентами та викладачами свого вишу. Вдома у хлопця правоохоронці знайшли близько 20 пістолетів та інших видів вогнепальної зброї.
Про це повідомляє tio.ch.
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Школа правильно тлумачить знаки та визначила, що ця молода людина, яка є блискучим студентом, мала особисті проблеми,
– заявили у місцевому управлінні освіти.
Зазначається, що саме викладачі попередили поліцію про підозрілого студента.
За інформацією швейцарських ЗМІ, правоохоронці знайшли у приміщенні близько 20 пістолетів та інших видів вогнепальної зброї. Підозрюваний в останні дні погрожував вбити людей у кантонській бізнес-школі Беллінцони.
Окрім цього, у ЗМІ додають, що затриманий страждає важкими психічними захворюваннями і заперечував під час допиту, що мав намір когось вбити. З моменту арешту він перебуває у психіатричній лікарні.
У його профілі в Instagram є чимало фотографій зі зброєю. На одній із них він позує з автоматом Калашнікова.