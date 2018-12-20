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      В Швейцарии продлили срок замораживания активов Януковича еще на год

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      Экс-президент Виктор Янукович
      Экс-президент Виктор Янукович / Украинские новости

      Депозиты в швейцарских банках остаются недоступными для экс-президента Януковича и в дальнейшем. Запрет на использование денежных активов президента-беглеца заморозили еще на год.

      Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

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      Речь идет о сумме в почти 70 миллионов долларов. Эти средства заморозили еще в 2014 году, сроком на три года. В прошлом году запрет продлили на год. И вот снова пролонгировали на такой же срок.

      Однако санкции коснутся не только активов Януковича, но и его окружения. Против лиц, активы которых заморожены, возбуждено несколько судебных процессов. Это решение Федерального совета является свидетельством поддержки судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной, в частности.

      Напомним, Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Удостоверяющий документ адвокат президента-беглеца Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

      Теги: Новости Украины Деньги Швейцария Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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