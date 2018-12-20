У Швейцарії продовжили термін замороження активів Януковича ще на рік

Депозити у швейцарських банках залишаються недоступними для екс-президента Януковича і надалі. Заборону на використання грошових активів президента-втікача заморозили ще на рік.

Про це повідомляє прес-служба Федеральної ради Швейцарії.

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Йдеться про суму у майже 70 мільйонів доларів. Ці кошти заморозили ще у 2014 році, терміном на три року. Минулоріч заборону продовжили на рік. І ось знову пролонгували на такий же термін.

Проте санкції торкнуться не лише активів Януковича, а і його оточення. Проти осіб, активи яких заморожені, порушено декілька судових процесів. Це рішення Федеральної ради є свідченням підтримки судової співпраці між Швейцарією та Україною, зокрема.

Нагадаємо, Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.