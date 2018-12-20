15:15
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      У Швейцарії продовжили термін замороження активів Януковича ще на рік

      89 Читать новость на русском
      Екс-президент Віктор Янукович
      Екс-президент Віктор Янукович / Українські новини

      Депозити у швейцарських банках залишаються недоступними для екс-президента Януковича і надалі. Заборону на використання грошових активів президента-втікача заморозили ще на рік.

      Про це повідомляє прес-служба Федеральної ради Швейцарії.

      Читайте також: Жінки Януковича: хто насправді був першою леді президента-втікача

      Йдеться про суму у майже 70 мільйонів доларів. Ці кошти заморозили ще у 2014 році, терміном на три року. Минулоріч заборону продовжили на рік. І ось знову пролонгували на такий же термін.

      Проте санкції торкнуться не лише активів Януковича, а і його оточення. Проти осіб, активи яких заморожені, порушено декілька судових процесів. Це рішення Федеральної ради є свідченням підтримки судової співпраці між Швейцарією та Україною, зокрема.

      Нагадаємо, Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Теги: Новини України Гроші Віктор Янукович Швейцарія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      У Києві на місяць обмежать рух по Південному мосту
       2 серпня , 16:30
      "Динамо знайшло заміну Хацкевичу" – провокація тижня?
       2 серпня , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук