В Швейцарии снежный ком унес жизни четырех лыжников

Из-за схода лавины на востоке Бернских Альп в Швейцарии погибли четыре лыжники из Германии. По данным местных правоохранительных органов, туристы начали свой маршрут утром в пятницу, 26 апреля.

После того, как группа не вернулась к туристическому коттеджу, в котором остановилась, его владелец позвонил в полицию, об этом сообщили в Swissinfo.

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Путешественников искали более суток, спасти их не удалось. Тела погибших уже идентифицировали, а местная прокуратура взялась за расследование трагедии.

Спасательно-поисковая операция продолжалась три дня: смотрите видео

Отметим, что этой зимой из-за схода лавин в Швейцарии погибли 19 человек.

Что такое лавина?

Это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 м/с. Основными причинами схода лавины являются землетрясения, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин.



Как спастись во время схода снежной лавины