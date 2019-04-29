У Швейцарії снігова лавина забрала життя чотирьох лижників

Через сходження лавини на сході Бернських Альп у Швейцарії загинули чотири лижники з Німеччини. За даними місцевих правоохоронців, туристи розпочали свій маршрут зранку у п'ятницю, 26 квітня.

Після того, як група не повернулася до туристичного котеджу, в якому зупинилися, його власник зателефонував до поліції, про це повідомили у Swissinfo.

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Мандрівників шукали понад добу, врятувати їх не вдалося. Тіла загиблих уже ідентифікували, а місцева прокуратура взялася за розслідування трагедії.

Рятувально-пошукова операція тривала три дні: дивіться відео

Зазначимо, що цієї зими через сходження лавин у Швейцарії загинуло 19 осіб.

Що таке лавина? Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини