В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд: фото
Вечером 17 февраля в Швейцарии сошел с рельсов скоростной поезд Intercity-Express, следовавший из Германии.
Поезд следовал из Берлина в швейцарский город Интерлакен, сообщает пресс-служба Швейцарских федеральных железных дорог.
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Авария же произошла недалеко от вокзала швейцарского города Базель.
В момент аварии в поезде находились 240 человек, они были эвакуированы. По предварительным данным, никто из них не пострадал, один человек обратился за медицинской помощью.
Поезд, сошедший с рельсов
Источник: 24 Канал
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