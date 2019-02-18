В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд: фото

Вечером 17 февраля в Швейцарии сошел с рельсов скоростной поезд Intercity-Express, следовавший из Германии.

Поезд следовал из Берлина в швейцарский город Интерлакен, сообщает пресс-служба Швейцарских федеральных железных дорог.

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Авария же произошла недалеко от вокзала швейцарского города Базель.

В момент аварии в поезде находились 240 человек, они были эвакуированы. По предварительным данным, никто из них не пострадал, один человек обратился за медицинской помощью.



Поезд, сошедший с рельсов