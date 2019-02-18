У Швейцарії зійшов з рейок пасажирський потяг: фото

Ввечері 17 лютого в Швейцарії зійшов з рейок швидкісний потяг Intercity-Express, який прямував з Німеччини.

Поїзд прямував з Берліна до швейцарського міста Інтерлакен, повідомляє прес-служба Швейцарських федеральних залізниць.

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Аварія ж сталася неподалік від вокзалу швейцарського міста Базель.

У момент аварії в потязі перебувало 240 людей, вони були евакуйовані. За попередніми даними, ніхто з них не постраждав, одна людина звернулася по медичну допомогу.



Потяг, який зійшов з рейок