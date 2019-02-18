У Швейцарії зійшов з рейок пасажирський потяг: фото
Ввечері 17 лютого в Швейцарії зійшов з рейок швидкісний потяг Intercity-Express, який прямував з Німеччини.
Поїзд прямував з Берліна до швейцарського міста Інтерлакен, повідомляє прес-служба Швейцарських федеральних залізниць.
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Аварія ж сталася неподалік від вокзалу швейцарського міста Базель.
У момент аварії в потязі перебувало 240 людей, вони були евакуйовані. За попередніми даними, ніхто з них не постраждав, одна людина звернулася по медичну допомогу.
Потяг, який зійшов з рейок
Джерело: 24 Канал
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