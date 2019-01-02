В Швейцарии задержали украинского бизнесмена, обвиняемого в похищении экс-мэра Херсона

В Швейцарии задержали украинского бизнесмена Дениса Пащенко – фигуранта дела о похищении в Доминиканской республике бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Об этом свидетельствуют материалы судебного реестра.

24 канал сообщал, что в конце августа 2016 года в Доминиканской республике арестовали Владимира Сальдо. Он обвинялся в том, что похитил Пащенко. Последний рассказал, что его держали в цепях и пытали.

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Однако у следствия есть другая версия событий: жертва – Сальдо, и именно его держали в цепях и пытали. Мол, Пащенко заманил Сальдо под видом заключения выгодной сделки в Доминикану и там подставил. А цель Пащенко было якобы вымогательство активов.

В судебных материалах содержится описание именно такого хода событий. Согласно материалам, 20 июня 2016 года Сальдо прибыл в Доминикану по приглашению Пащенко под предлогом переговоров с возможными партнерами по бизнесу. На следующий день Сальдо был лишен свободы. От его родственников требовали выкуп в размере 2 миллионов долларов в обмен на жизнь Сальдо.

В результате из Херсона в Киев перегнали и отдали Пащенко автомобиль Audi А7 стоимостью 50 тысяч долларов. Затем близкие экс-мэра Херсона переписали на вымогателя однокомнатную квартиру в городе стоимостью 62 тысячи гривен и земельный участок площадью 0,09 гектара стоимостью 89 тысяч гривен, еще один участок площадью 0,1 гектара за 100 тысяч гривен.

За такие действия Пащенко был заочно обвинен в марте 2017 года. Его сначала объявили в национальный розыск, а с ноября 2018 года – и в международный.

К слову, 24 апреля 2018 года в Херсоне был застрелен брат Дениса Пащенко – известный местный бизнесмен Игорь Пащенко.