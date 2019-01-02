У Швейцарії затримали українського бізнесмена, обвинуваченого у викраденні екс-мера Херсона

У Швейцарії затримали українського бізнесмена Дениса Пащенка – фігуранта справи про викрадення в Домініканській республіці колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

Про це свідчать матеріали судового реєстру.

24 канал повідомляв, що в кінці серпня 2016 року в Домініканській республіці арештували Володимира Сальдо. Він звинувачувався в тому, що викрав Пащенка. Останній розповів, що його тримали в ланцюгах і катували.

Читайте також: У Запоріжжі побили і підстрелили лідера "АвтоЄвроСили": фото 18+

Проте у слідства є інша версія подій: жертва – Сальдо, і саме його тривали в ланцюгах та катували. Мовляв, Пащенко заманив Сальдо під виглядом укладення вигідної угоди у Домінікану і там підставив. А мета Пащенка було нібито вимагання активів.

У судових матеріалах міститься опис саме такого перебігу подій. Згідно з матеріалами, 20 червня 2016 року Сальдо прибув у Домінікану за запрошення Пащенка під приводом переговорів з можливими партнерами по бізнесу. Наступного дня Сальдо був позбавлений волі. Від його родичів вимагали викуп у розмірі 2 мільйонів доларів в обмін на життя Сальдо.

В результаті з Херсона до Києва перегнали і віддали Пащенку автомобіль Audi А7 вартістю 50 тисяч доларів. Потім близькі екс-мера Херсона переписали на вимагача однокімнатну квартиру в місті вартістю 62 тисячі гривень і земельну ділянку площею 0,09 гектара вартістю 89 тисяч гривень, ще одну ділянку площею 0,1 гектара за 100 тисяч гривень.

За такі дії Пащенко був заочно обвинувачений у березні 2017 року. Його оголосили спершу в національний розшук, а з листопада 2018 року – і в міжнародний.

До слова, 24 квітня 2018 року в Херсоні був застрелений брат Дениса Пащенка – відомий місцевий бізнесмен Ігор Пащенко.