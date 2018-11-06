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      В Сирии подорвались шестеро россиян из ЧВК "Вагнера"

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      Война в Сирии
      Война в Сирии / syriahr.com

      4 ноября в сирийском городе Дейр-эз-Зоре в здании, которое ранее занимала криминальная полиция, прогремел взрыв. 11 человек погибли, среди них – шестеро наемников из ЧВК "Вагнера".

      Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на собственные источники в Сирии.

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      Соответствующее сообщение о гибели шестерых россиян, которые вероятно были наемниками "Вагнера", также опубликовал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

      Как пишет издание, в здании, где прогремел взрыв, дислоцировался 5-й корпус Сирийской правительственной армии, в состав которой входят добровольцы и "военные советники" из России.

      Кремль пока никоим образом не отреагировал на появившуюся в СМИ информацию.

      Что такое частная военная компания "Вагнера"?
      Это русская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и  в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами за личными неопубликованными приказами президента России.

      Теги: Новости России Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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