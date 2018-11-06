У Сирії підірвались шестеро росіян з ПВК "Вагнера"

4 листопада у сирійському місті Дейр-ез-Зорі у будівлі, яку раніше займала кримінальна поліція, прогримів вибух. 11 людей загинули, серед них – шестеро найманців з ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє "Новая газета", посилаючись на власні джерела у Сирії.

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Відповідне повідомлення про загибель шістьох росіян, які ймовірно були найманцями "Вагнера", також опублікував на своєму сайті Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Як пише видання, у будівлі, де пролунав вибух, дислокувався 5-й корпус Сирійської урядової армії, до складу якої входять добровольці та "військові радники" з Росії.

Кремль наразі жодним чином не відреагував на інформацію, що з'явилась у ЗМІ.

Що таке приватна військова компанія "Вагнера"?Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.