09:24
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      У Сирії підірвались шестеро росіян з ПВК "Вагнера"

      564 Читать новость на русском
      Війна у Сирії
      Війна у Сирії / syriahr.com

      4 листопада у сирійському місті Дейр-ез-Зорі у будівлі, яку раніше займала кримінальна поліція, прогримів вибух. 11 людей загинули, серед них – шестеро найманців з ПВК "Вагнера".

      Про це повідомляє "Новая газета", посилаючись на власні джерела у Сирії. 

      Читайте також:  З легкої руки Росії ледь не трапилася трагедія за участю літака США над Чорним морем: відео

      Відповідне повідомлення про загибель шістьох росіян, які ймовірно були найманцями "Вагнера", також опублікував на своєму сайті Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. 

      Як пише видання, у будівлі, де пролунав вибух, дислокувався 5-й корпус Сирійської урядової армії, до складу якої входять добровольці та "військові радники" з Росії.

      Кремль наразі жодним чином не відреагував на інформацію, що з'явилась у ЗМІ. 

      Що таке приватна військова компанія "Вагнера"?Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

      Теги: Новини Росії Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      сьогодні , 08:40 Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      Михайло Голубєв
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сьогодні , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      5 листопада , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?
      5 листопада , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?
      Яніна Ткачук
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США провели спецоперацію у Ємені: ЗМІ повідомляють про десятки загиблих у зіткненнях
       29 січня 2017 , 18:20
      Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості
       28 травня 2017 , 17:00
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук