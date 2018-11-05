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      З легкої руки Росії ледь не трапилася трагедія за участю літака США над Чорним морем: відео

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      Роcський СУ-27 ледь не потопив американський EP-3 Aries у Чорному морі
      Роcський СУ-27 ледь не потопив американський EP-3 Aries у Чорному морі / Соцмережі

      5 листопада у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зробив небезпечне зближення та перехоплення літака-розвідника EP-3 Aries ВМС США.

      Ролик з таким небезпечним маневром з боку росіян опубліковано на YouTube-каналі Військово-морських сил США.

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      Як мовиться у дописі до відео, російський літак це зробив на величезній швидкості та прямо перед американським авіасудном, внаслідок чого пілоти останнього опинилися під загрозою.

      "Згодом Су-27 знову зблизився з EP-3, зробивши віраж. Екіпаж EP-3 повідомив про турбулентності після першого взаємодії та вібрації після другої. Тривалість перехоплення становила приблизно 25 хвилин", – додають американські військові.

      Також у ВМС США заявили, що такі дії були безвідповідальними, відтак звернулися до російської сторони з вимогою поводитися відповідно до міжнародних норм.

      Російський військовий літак здійнив небезпечне перехоплення американського судна над Чорним морем: відео 

      Чергові засоби контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря виявили ​​невизначену повітряну ціль, що наближалася до кордону повітряного простору Російської Федерації. На перехоплення цілі з найближчого аеродрому зі складу чергових сил ППО було піднято винищувач Су-27 , який наблизився до повітряного судна на безпечну відстань і ідентифікував його як літак радіотехнічної розвідки ЕР-3Е Aries ВМС США. Екіпаж винищувача доповів про ідентифікацію американського літака радіорозвідці та супроводжував його, не допускаючи порушення кордону повітряного простору РФ і дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки,
      – зауважили, зі свого боку, у Міноборони РФ.

      Також у відомстві переконують, після того, як літак-розвідник США змінив курс польоту на віддалення від меж повітряного простору РФ, російський винищувач Су-27 повернувся на аеродром базування.

      Теги: Новини США Надзвичайні ситуації авіація Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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