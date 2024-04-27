Захід не надто хоче ускладнювати стосунки з Китаєм. Проте є ефективний метод, як можна вплинути на позицію Пекіна. Детальніше про нього 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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"Активний нейтралітет"

Пані посол США при НАТО Джуліана Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії для її досягнення військових цілей в Україні. Пекін продовжує продавати Москві технології безпілотників та порохові компоненти. За словами Сміт, Китай обрав собі сторону та не претендує на нейтралітет у війні.

Китай хоче, як вони самі говорили, займати "активний нейтралітет". Але нейтралітет не може бути активним чи пасивним. Країна не має втручатися і не допомагати жодній стороні. Китай так не робить, він допомагає Росії,

– наголосив Олег Лісний.

Так, Пекін не надає Росії безпосередню військову допомогу, але продає товари подвійного призначення, що вже давно довели. Зокрема, нещодавно у ЗМІ опублікували інформацію, що Китай дозволив "заховатися" судну з КНДР на своїй території, яке перевозило зброю для Росії. Назвати це "нейтральним вчинком" неможливо.

"Китай намагається зберегти обличчя країни, яка "за все добре і проти всього поганого". Але ми чітко розуміємо, що вони з Росією "однієї крові". Китай – це авторитарний режим, який вважає своєю головною місією боротися із Заходом. Тому й робить все те, що вигідно йому, а принагідно – і Росії", – пояснив політолог.

Китай допомагає обходити санкції та надає певне обладнання Кремлю. Оскільки Росія зараз заточена лише на війну, очевидно, що будь-які постачання з Китаю, використовують саме для неї. Безперечно, у цьому контексті не можна вважати Китай нейтральною стороною.

Як вплинути на Китай

Водночас Захід не хоче сваритися з Китаєм. Світові лідери переконані, що через вплив Пекіна на Кремль, можна буде використати його для певних миротворчих ролей тощо.

Персонально я вважаю Китай троянським конем, який невідомо кому і що зробить доброго чи поганого. (Для протидії – 24 Канал) Китаю важливі санкції. Як би вони не вдавали з себе хоробрих, санкцій там все ж бояться. Тому що левова частина доходів у них йде не від торгівлі з Росією, а зі Сполученими Штатами та Європою,

– зауважив Лісний.

Саме такі важелі впливу можна використовувати проти Китаю. Адже Пекін справді дуже болісно реагує на санкції та не хоче наштовхуватися на додаткові обмеження для великих підприємств з гучними іменами.

Іншим шляхом впливу на Китай може бути непублічна дипломатія.

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