Захід не надто хоче ускладнювати стосунки з Китаєм. Проте є ефективний метод, як можна вплинути на позицію Пекіна. Детальніше про нього 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.
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"Активний нейтралітет"
Пані посол США при НАТО Джуліана Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії для її досягнення військових цілей в Україні. Пекін продовжує продавати Москві технології безпілотників та порохові компоненти. За словами Сміт, Китай обрав собі сторону та не претендує на нейтралітет у війні.
Китай хоче, як вони самі говорили, займати "активний нейтралітет". Але нейтралітет не може бути активним чи пасивним. Країна не має втручатися і не допомагати жодній стороні. Китай так не робить, він допомагає Росії,
– наголосив Олег Лісний.
Так, Пекін не надає Росії безпосередню військову допомогу, але продає товари подвійного призначення, що вже давно довели. Зокрема, нещодавно у ЗМІ опублікували інформацію, що Китай дозволив "заховатися" судну з КНДР на своїй території, яке перевозило зброю для Росії. Назвати це "нейтральним вчинком" неможливо.
"Китай намагається зберегти обличчя країни, яка "за все добре і проти всього поганого". Але ми чітко розуміємо, що вони з Росією "однієї крові". Китай – це авторитарний режим, який вважає своєю головною місією боротися із Заходом. Тому й робить все те, що вигідно йому, а принагідно – і Росії", – пояснив політолог.
Китай допомагає обходити санкції та надає певне обладнання Кремлю. Оскільки Росія зараз заточена лише на війну, очевидно, що будь-які постачання з Китаю, використовують саме для неї. Безперечно, у цьому контексті не можна вважати Китай нейтральною стороною.
Як вплинути на Китай
Водночас Захід не хоче сваритися з Китаєм. Світові лідери переконані, що через вплив Пекіна на Кремль, можна буде використати його для певних миротворчих ролей тощо.
Персонально я вважаю Китай троянським конем, який невідомо кому і що зробить доброго чи поганого. (Для протидії – 24 Канал) Китаю важливі санкції. Як би вони не вдавали з себе хоробрих, санкцій там все ж бояться. Тому що левова частина доходів у них йде не від торгівлі з Росією, а зі Сполученими Штатами та Європою,
– зауважив Лісний.
Саме такі важелі впливу можна використовувати проти Китаю. Адже Пекін справді дуже болісно реагує на санкції та не хоче наштовхуватися на додаткові обмеження для великих підприємств з гучними іменами.
Іншим шляхом впливу на Китай може бути непублічна дипломатія.
Співпраця Росії та Китаю: останні новини
- Російський металургійний гігант "Норнікель" закриє завод в Арктиці й побудує новий у Китаї. Це сталося через негативний вплив санкцій проти російських кольорових металів. Зауважимо, що раніше завод хотіли побудувати у російському Норильську. Втім, за словами гендиректора "Норнікеля", завдяки перенесенню будівництва до Китаю, компанія зможе будувати за доступною технологією.
- Журналісти агентства Reuters дізналися, що Китай надав причал для російського вантажного судна, яке постачало зброю для Росії з Північної Кореї. За даними супутникових знімків російське судно "Ангара" стоїть на якорі у китайському порту ще з лютого 2024 року.
- У Головному управлінні розвідки повідомили, що Пекін не передавав готової зброї Росії та не планує цього робити й надалі. Натомість у Росію надходять товари подвійного призначення, навіть верстати.