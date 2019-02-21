В Сирии погиб бывший "беркутовец", подозреваемый в расстрелах на Майдане, – СМИ

На войне в Сирии мог погибнуть подозреваемый в расстреле активистов Майдана бывший боец спецподразделения "Беркут" Руслан Горбик. В Сирии он служил в рядах частной российской военной компании "Вагнер".

Сейчас информацию о гибели экс "беркутовца" в Сирии проверяет следствие, сообщает "Громадское".

В 2015 году Горбик получил российское гражданство и устроился работать в полицию. В феврале 2018 года родственникам экс-бойца "Беркута" сообщили о его смерти. При этом обстоятельства не указали. Тело бойца передали его родным на границе с Россией в Харьковской области, а похоронили Горбика в его родном поселке Лучинец Винницкой области.

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Следователи Генпрокуратуры Украины получали информацию от жителей Винницкой области о том, что экс-"беркутовец" мог погибнуть в боях в Сирии во время операции с участием "Вагнера". А родственники Горбика утверждают, что ничего не знали о его службе. В общении он был замкнут, только убеждал, что не виноват в расстрелах на Майдане.

Фото экс-"беркутовца" из базы розыска украинских правоохранителей

Что такое частная военная компания "Вагнер"?Это российская нелегальная частная военная структура, основанная уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Она принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании не раз получали государственные награды России по личным неопубликованными приказами президента Владимира Путина.



По данным некоторых российских СМИ, именно ППК "Вагнер" ликвидировала известных главарей пророссийских боевиков Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.

Что известно о причастности "Беркута" к расстрелам на Майдане?Во время расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года погибли более сотни протестующих, еще несколько тысяч получили ранения. Мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню.



Бойцы спецподразделения "Беркут" применили против протестующих светошумовые гранаты и помповые ружья "Форт-500Т". Именно бойцов "Беркута" активисты обвинили в поджоге Дома профсоюзов, где располагались протестующие, и в результате чего погибли люди.



Подозрения в расстрелах Майдана объявлены 26 экс-"беркутовцам", но на скамье подсудимых находятся лишь 5 из них. Большинство убежали в Россию и оккупированный Крым. Выдавать их по просьбе прокуратуры Украины Россия отказывается.