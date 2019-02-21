У Сирії загинув колишній "беркутівець", підозрюваний у розстрілах на Майдані, – ЗМІ

На війні в Сирії міг загинути підозрюваний у розстрілі активістів Майдану колишній боєць спецпідрозділу "Беркут" Руслан Горбик. У Сирії він служив у лавах приватної російської військової компанії "Вагнер".

Зараз інформацію про загибель екс-"беркутівця" в Сирії перевіряє слідство, повідомляє "Громадське".

У 2015 році Горбик отримав російське громадянство і влаштувався працювати в поліцію. У лютому 2018 року родичам екс-бійця "Беркута" повідомили про його смерть. При цьому обставин не вказали. Тіло бійця передали його рідним на кордоні з Росією на Харківщині, а похоронили Горбика в його рідному селищі Лучинець на Вінниччині.

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Слідчі Генпрокуратури України отримували інформацію від жителів Вінниччини про те, що екс-"беркутівець" міг загинути у боях у Сирії під час операції за участю "Вагнера". А родичі Горбика стверджують, що нічого не знали про його службу. У спілкуванні він був замкнутий, лише переконував, що не винен у розстрілах на Майдані.



Фото екс-"беркутівця" з бази розшуку українських правоохоронців

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, заснована уродженцем України Дмитром Уткіним. Вона брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії не раз отримували державні нагороди Росії за особистими неопублікованими наказами президента Володимира Путіна.



За даними деяких російських ЗМІ, що саме ПВК "Вагнер" ліквідувала відомих ватажків проросійських бойовиків Олексія Мозгового, Павла Дрьомова, Олександра Бєднова, Євгенія Іщенка та інших.

Що відомо про причетність "Беркута" до розстрілів на Майдані? Під час розстрілів на Майдані 18-20 лютого 2014 року загинула понад сотня протестувальників, ще кілька тисяч зазнали поранень. Мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню.



Бійці спецпідрозділу "Беркут" застосували проти протестувальників світлошумові гранати та помпові рушниці "Форт-500Т". Саме бійців "Беркута" активісти звинуватили у підпалі Будинку профспілок, де розташовувалися протестувальники, і внаслідок чого загинули люди.



Підозри у розстрілах Майдану оголошені 26 екс-"беркутівцям", але на лаві підсудних перебувають лише 5 з них. Більшість повтікали до Росії та окупованого Криму. Видавати їх на прохання прокуратури України Росія відмовляється.