В Сирии погиб разработчик химического оружия Асада
В Сирии 4 августа террористы взорвали автомобиль, в результате чего погиб глава центра по разработке химического оружия для режима президента страны Башара Асада – Азиз Асбери. Взрыв произошел около города Масьяф в провинции Хама.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на газету сирийского правительства.
Ответственность за теракт взяла на себя сирийская организация, связанная с Союзом исламских террористических бригад "Тахрир аль-Шама", который воюет против войск правительства Сирии.
Читайте также: Париж может признать победу Асада и Путина в Сирии, – Le Figaro
К слову, Сирия отказалась от химического оружия в 2013 году. Но неофициально режим Башара Асада продолжает регулярно его использовать против повстанцев. С начала войны в Сирии счет нарушений Асадом Конвенции по химическому разоружению достиг почти сотни случаев.
Выбор редакции
-
Азовское море станет российским: британский эксперт посоветовал Украине, как это предотвратитьсегодня, 09:50
-
Война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата, – Филаретсегодня, 08:41
-
Главные новости 5 августа: убийство бойца ВСУ, крушение в Альпах, покушение на лидера Венесуэлысегодня, 08:02