В Сирии погиб разработчик химического оружия Асада

В Сирии 4 августа террористы взорвали автомобиль, в результате чего погиб глава центра по разработке химического оружия для режима президента страны Башара Асада – Азиз Асбери. Взрыв произошел около города Масьяф в провинции Хама.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на газету сирийского правительства.

Ответственность за теракт взяла на себя сирийская организация, связанная с Союзом исламских террористических бригад "Тахрир аль-Шама", который воюет против войск правительства Сирии.

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К слову, Сирия отказалась от химического оружия в 2013 году. Но неофициально режим Башара Асада продолжает регулярно его использовать против повстанцев. С начала войны в Сирии счет нарушений Асадом Конвенции по химическому разоружению достиг почти сотни случаев.