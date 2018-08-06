У Сирії загинув розробник хімічної зброї Асада

У Сирії 4 серпня терористи підірвали автомобіль, внаслідок чого загинув глава центру з розробки хімічної зброї для режиму президента країни Башара Асада – Азіз Асбері. Вибух трапився біля міста Масьяф у провінції Хама.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на газету сирійського уряду.

Відповідальність за теракт взяла на себе сирійська організація, пов'язана з Союзом ісламських терористичних бригад "Тахрір аль-Шама", який воює проти військ уряду Сирії.

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До слова, Сирія відмовилась від хімічної зброї у 2013 році. Але неофіційно режим Башара Асада продовжує регулярно її використовувати проти повстанців. Від початку війни у Сирії рахунок порушень Асадом Конвенції щодо хімічного роззброєння сягнув майже сотні разів.