В Сирии погиб российский полковник, воевавший на Донбассе против Украины, – Тымчук

Кремлевское командование умалчивает любую информацию о низком уровне профессионализма своих боевых подразделений. А особенно тщательно скрывает потери личного состава в зонах боевых действий.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, у "Информационного сопротивления" есть информация о том, что 22 февраля 2019 года на территории Сирии погибли четверо военнослужащих вооруженных сил России. А среди них – полковник Альберт Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения (место постоянной дислокации – российский город Тольятти).



Полковник Альберт Омаров принимал парад до 9 мая в 2016 году в Тольятти

Из-за гибели полковника и других военных, как уверяют инсайдеры "Информационного сопротивления", командование армии РФ решило уволить от обязанностей командира группировки войск РФ в Сирии генерал-полковника Сергея Суровкина. Хотя назначили его только за месяц до того.

Что известно об Альберте Омарове?Омарова назначили командиром бригады российских спецназовцев 5 лет назад, в феврале 2014 – как раз в начале российской агрессии против Украины. И именно на территории Украины он активно участвовал в боевых действиях – утверждает Тымчук. В частности, организовывал подготовку диверсий, разведывательных операций и тому подобное.