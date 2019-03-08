У Сирії загинув російський полковник, який воював на Донбасі проти України, – Тимчук

Кремлівське командування замовчує будь-яку інформацію про низький рівень професійності своїх бойових підрозділів. А особливо ретельно приховує втрати особового складу у зонах бойових дій.

Про це розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, в "Інформаційного спротиву" є інформація про те, що 22 лютого 2019 року на території Сирії загинули четверо військовослужбовців збройних сил Росії. А серед них – полковник Альберт Омаров, командир 3 окремої бригади спеціального призначення (її місце постійної дислокації – російське місто Тольятті).



Полковник Альберт Омаров приймав парад до 9 травня у 2016 році в Тольятті

Через загибель полковника та інших військових, як переконують інсайдери "Інформаційного спротиву", командування армії РФ вирішило звільнити від обов'язків командира угруповання військ РФ у Сирії генерал-полковника Сергія Суровкіна. Хоч призначили його лише за місяць до того.

Що відомо про Альберта Омарова? Омарова призначили командиром бригади російських спецпризначенців 5 років тому, у лютому 2014 – якраз на початку російської агресії проти України. І саме на території України він активно брав участь у бойових діях – стверджує Тимчук. Зокрема, організовував підготовку диверсій, розвідувальних операцій тощо.