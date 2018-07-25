В Сирии взорвал себя террорист-смертник: десятки погибших
В городе Эс-Сувейда на юге Сирии, в районе рынка, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает SANA.
Читайте также: В Пакистане прогремел самый кровавый за последние годы теракт
В правоохранительных органах Сирии сообщают, что погибло 40 человек, более 30 пострадали. Также указано, что после взрыва в районе рынка произошли и другие теракты.
Место совершения терроризма
К атакам может быть причастно "Исламское государство" (ИГИЛ). Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в Эс-Сувейда действовало трое террористов со взрывчаткой. В обсерватории рассказали, что после взрывов в Эс-Сувейде группа боевиков захватила три поселка в окрестностях города.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Это прелюдия к захвату Гуама, – Ким Чен Ын о запуске баллистической ракеты30 августа 2017 , 08:08
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00