В Сирии взорвал себя террорист-смертник: десятки погибших

В городе Эс-Сувейда на юге Сирии, в районе рынка, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает SANA.

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В правоохранительных органах Сирии сообщают, что погибло 40 человек, более 30 пострадали. Также указано, что после взрыва в районе рынка произошли и другие теракты.

Место совершения терроризма

К атакам может быть причастно "Исламское государство" (ИГИЛ). Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в Эс-Сувейда действовало трое террористов со взрывчаткой. В обсерватории рассказали, что после взрывов в Эс-Сувейде группа боевиков захватила три поселка в окрестностях города.