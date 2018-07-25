У Сирії підірвав себе терорист-смертник: десятки загиблих

У місті Ес-Сувейді на півдні Сирії, в районі ринку, терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, є загиблі й поранені.

Про це повідомляє SANA.

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У правоохоронних органах Сирії, загинуло 40 людей, більше ніж 30 постраждали. Також зазначено, що після вибуху в районі ринку відбулися й інші теракти.



Місце скоєння тероризму

До атак може бути причетна "Ісламська держава" (ІДІЛ). Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що в Ес-Сувейді діяло троє терористів із вибухівкою. В обсерваторії розповіли, що після вибухів у Ес-Сувейді група бойовиків захопила три селища в околицях міста.