У Сирії підірвав себе терорист-смертник: десятки загиблих
У місті Ес-Сувейді на півдні Сирії, в районі ринку, терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, є загиблі й поранені.
Про це повідомляє SANA.
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У правоохоронних органах Сирії, загинуло 40 людей, більше ніж 30 постраждали. Також зазначено, що після вибуху в районі ринку відбулися й інші теракти.
Місце скоєння тероризму
До атак може бути причетна "Ісламська держава" (ІДІЛ). Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що в Ес-Сувейді діяло троє терористів із вибухівкою. В обсерваторії розповіли, що після вибухів у Ес-Сувейді група бойовиків захопила три селища в околицях міста.
Джерело: 24 Канал
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