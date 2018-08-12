20:08
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Сирии взорвался склад вооружений, много погибших: фото, видео 18+

239 Читати новину українською
В Сирии взорвался склад вооружений, много погибших: фото, видео 18+
/ Фото из социальных сетей

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии произошел взрыв на складе оружия, в результате которого погибли не менее 36 гражданских лиц, среди них 12 детей.

Об этом сообщают сирийские активисты, отмечает "Радио Свобода".

Читайте также: Силы противовоздушной обороны Сирии атаковали воздушную цель у Дамаска

Взрыв произошел в городе Сармада недалеко от границы с Турцией, так сообщила оппозиционная добровольческая организация гражданской обороны "Белые каски".

"Один из добровольцев-спасателей сообщил немецкому агентству "Дойче Прессе-агентура", что в результате взрыва также ранены не менее 70 человек, и спасатели продолжают разбирать руины на месте взрыва, чтобы достать других жертв", – говорится в сообщении.

Сирийское бюро наблюдения за правами человека, которое базируется в Лондоне и имеет информаторов на местах событий, сначала заявило о 18 погибших. Однако затем там добавили, что число выявленных в руинах жертв растет. Все ли погибшие – гражданские, и какова причны взрыва – пока не известно. Как отмечает бюро, состав находился в подвале дома и принадлежал торговцам оружием, связанным с группировкой "Организация освобождения Великой Сирии", или "Хаят Тахрир аш-Шам", которая, в свою очередь, связана с экстремистской сетью "Аль -Каида".

"С этой группировкой сейчас ведут борьбу в провинции Идлиб сирийские правительственные силы", – добавляется в сообщении.

 

Теги: Аль-Каида Оружие Жертвы Война в Сирии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сегодня, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Католики во всем мире празднуют Вербное воскресенье
 24 марта 2013 , 14:38 1
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук