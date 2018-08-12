В Сирии взорвался склад вооружений, много погибших: фото, видео 18+

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии произошел взрыв на складе оружия, в результате которого погибли не менее 36 гражданских лиц, среди них 12 детей.

Об этом сообщают сирийские активисты, отмечает "Радио Свобода".

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Взрыв произошел в городе Сармада недалеко от границы с Турцией, так сообщила оппозиционная добровольческая организация гражданской обороны "Белые каски".

"Один из добровольцев-спасателей сообщил немецкому агентству "Дойче Прессе-агентура", что в результате взрыва также ранены не менее 70 человек, и спасатели продолжают разбирать руины на месте взрыва, чтобы достать других жертв", – говорится в сообщении.

Сирийское бюро наблюдения за правами человека, которое базируется в Лондоне и имеет информаторов на местах событий, сначала заявило о 18 погибших. Однако затем там добавили, что число выявленных в руинах жертв растет. Все ли погибшие – гражданские, и какова причны взрыва – пока не известно. Как отмечает бюро, состав находился в подвале дома и принадлежал торговцам оружием, связанным с группировкой "Организация освобождения Великой Сирии", или "Хаят Тахрир аш-Шам", которая, в свою очередь, связана с экстремистской сетью "Аль -Каида".

"С этой группировкой сейчас ведут борьбу в провинции Идлиб сирийские правительственные силы", – добавляется в сообщении.

With no end to the carnage in sight, 36 dead civilians and dozens of wounded are the current count of victims of the massive explosion in #Sarmada city at dawn today. #WhiteHelmets are working tirelessly, searching and rescuing, in unbelievable areas of destruction and death. pic.twitter.com/fr1bZGq3O1 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 серпня 2018 р.

White Helmets volunteers managed to rescue 10 people alive from under the rubbles so far, after the unknown explosion in the city of #Sarmada earlier today. The search and rescue operations continue for the missing. #Idlibs pic.twitter.com/XUmmoEZGoy — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 серпня 2018 р.