В Сирии взорвался склад вооружений, много погибших: фото, видео 18+
В провинции Идлиб на северо-западе Сирии произошел взрыв на складе оружия, в результате которого погибли не менее 36 гражданских лиц, среди них 12 детей.
Об этом сообщают сирийские активисты, отмечает "Радио Свобода".
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Взрыв произошел в городе Сармада недалеко от границы с Турцией, так сообщила оппозиционная добровольческая организация гражданской обороны "Белые каски".
"Один из добровольцев-спасателей сообщил немецкому агентству "Дойче Прессе-агентура", что в результате взрыва также ранены не менее 70 человек, и спасатели продолжают разбирать руины на месте взрыва, чтобы достать других жертв", – говорится в сообщении.
Сирийское бюро наблюдения за правами человека, которое базируется в Лондоне и имеет информаторов на местах событий, сначала заявило о 18 погибших. Однако затем там добавили, что число выявленных в руинах жертв растет. Все ли погибшие – гражданские, и какова причны взрыва – пока не известно. Как отмечает бюро, состав находился в подвале дома и принадлежал торговцам оружием, связанным с группировкой "Организация освобождения Великой Сирии", или "Хаят Тахрир аш-Шам", которая, в свою очередь, связана с экстремистской сетью "Аль -Каида".
"С этой группировкой сейчас ведут борьбу в провинции Идлиб сирийские правительственные силы", – добавляется в сообщении.
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