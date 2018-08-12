В Сирії вибухнув склад озброєнь, багато загиблих: фото, відео 18+
У провінції Ідліб на північному заході Сирії стався вибух на складі озброєнь, в результаті якого загинули не менш ніж 36 цивільних людей, серед них 12 дітей.
Про це повідомляють сирійські активісти, зазначає "Радіо Свобода".
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Вибух стався в місті Сармада неподалік кордону з Туреччиною, так повідомила опозиційна добровольча організація цивільної оборони "Білі шоломи".
"Один із добровольців-рятувальників повідомив німецькому агентству "Дойче Прессе-аґентур", що внаслідок вибуху також поранені не менш ніж 70 людей, і рятувальники продовжують розбирати руїни на місці вибуху, щоб дістати інші жертви", – йдеться у повідомленні.
Сирійське бюро спостереження за правами людини, що базується в Лондоні та має інформаторів на місцях подій, спочатку заявило про 18 загиблих. Проте потім там додали, що число виявлених у руїнах жертв зростає. Чи всі загиблі – цивільні, та яка прични вибуху – наразі не відомо. Як зазначає бюро, склад був розташований у підвалі будинку та належав торговцям зброєю, пов’язаним із угрупованням "Організація визволення Великої Сирії", або "Хаят Тахрір аш-Шам", яке, у свою чергу, пов’язане з екстремістською мережею "Аль-Каїда".
"Із цим угрупованням нині ведуть боротьбу у провінції Ідліб сирійські урядові сили", – додається у повідомленні.
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