В Сирії вибухнув склад озброєнь, багато загиблих: фото, відео 18+

У провінції Ідліб на північному заході Сирії стався вибух на складі озброєнь, в результаті якого загинули не менш ніж 36 цивільних людей, серед них 12 дітей.

Про це повідомляють сирійські активісти, зазначає "Радіо Свобода".

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Вибух стався в місті Сармада неподалік кордону з Туреччиною, так повідомила опозиційна добровольча організація цивільної оборони "Білі шоломи".

"Один із добровольців-рятувальників повідомив німецькому агентству "Дойче Прессе-аґентур", що внаслідок вибуху також поранені не менш ніж 70 людей, і рятувальники продовжують розбирати руїни на місці вибуху, щоб дістати інші жертви", – йдеться у повідомленні.

Сирійське бюро спостереження за правами людини, що базується в Лондоні та має інформаторів на місцях подій, спочатку заявило про 18 загиблих. Проте потім там додали, що число виявлених у руїнах жертв зростає. Чи всі загиблі – цивільні, та яка прични вибуху – наразі не відомо. Як зазначає бюро, склад був розташований у підвалі будинку та належав торговцям зброєю, пов’язаним із угрупованням "Організація визволення Великої Сирії", або "Хаят Тахрір аш-Шам", яке, у свою чергу, пов’язане з екстремістською мережею "Аль-Каїда".

"Із цим угрупованням нині ведуть боротьбу у провінції Ідліб сирійські урядові сили", – додається у повідомленні.

With no end to the carnage in sight, 36 dead civilians and dozens of wounded are the current count of victims of the massive explosion in #Sarmada city at dawn today. #WhiteHelmets are working tirelessly, searching and rescuing, in unbelievable areas of destruction and death. pic.twitter.com/fr1bZGq3O1 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 серпня 2018 р.

White Helmets volunteers managed to rescue 10 people alive from under the rubbles so far, after the unknown explosion in the city of #Sarmada earlier today. The search and rescue operations continue for the missing. #Idlibs pic.twitter.com/XUmmoEZGoy — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 серпня 2018 р.