В Сирию прибыл самолет из кортежа Путина: фото

В аэропорту сирийского Дамаска заметили российский пассажирский самолет VIP-класса Ту-204-300. Авиасудно прибыло из Москвы и впоследствии отправилось на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия.

Об этом в Twitter сообщают сирийские активисты.

Согласно сообщению Lenta.ru, в ночь на среду, 14 марта, самолет Ту-204-300 покинул Сирию и через воздушное пространство Турции направился в Россию.

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На фото видно, что борту присвоен регистрационный номер RA-64057. По информации издания, самолет с таким обозначением используется специальными летным отрядом "Россия", который обслуживает первых лиц РФ.

Пока нет никакой информации о том, кто именно прибыл этим самолетом в Сирию.

Добавим, что самолет Ту-204-300 с номером RA-64057 рассчитан на 65 пассажиров и оборудован персональной каютой повышенной комфортности. На борту есть мягкая мебель, рабочий кабинет и душевая кабина.

Отметим, что этот самолет был передан российскому президентскому авиаотряду в 2012 году.