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До Сирії прибув літак із кортежу Путіна: фото

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Російський літак із кортежу Путіна таємно прибув до Сирії
Російський літак із кортежу Путіна таємно прибув до Сирії / Ілюстративне фото

В аеропорту сирійського Дамаска помітили російський пасажирський літак VIP-класу Ту-204-300. Авіасудно прибуло з Москви і згодом вирушило на авіабазу Хмеймім у провінції Латакія.

Про це у Twitter повідомляють сирійські активісти.

Згідно з повідомленням Lenta.ru, в ніч проти середи, 14 березня, літак Ту-204-300 покинув Сирію і через повітряний простір Туреччини попрямував до Росії.

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На фото видно, що борту присвоєно реєстраційний номер RA-64057. За інформацією видання, літак із таким позначенням використовується спеціальними льотним загоном "Росія", який обслуговує перших осіб РФ.

Наразі немає жодної інформації про те, хто саме прибув цим літаком до Сирії.

Додамо, що літак Ту-204-300 з номером RA-64057 розрахований на 65 пасажирів та обладнаний персональною каютою підвищеної комфортності. На борту є м'які меблі, робочий кабінет і душова кабіна.

Зазначимо, що цей літак був переданий російському президентському авіазагону в 2012 році.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Транспорт авіація Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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