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В Славянске масштабный пожар охватил рынок: фото и видео

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В Славянске на рынке произошел пожар
В Славянске на рынке произошел пожар / donetsk.dsns.gov.ua

Утром 6 июля в Славянске в Донецкой области сильный пожар вспыхнул на Центральном рынке города, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

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Спасатели выяснили, что огнем были охвачены торговые павильоны на территории рынка.

К тушению пожара были привлечены 27 человек личного состава и 4 единицы техники. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 07:02 и ликвидировали в 7:28.

"Огнем уничтожено перекрытие на площади 117 квадратных метров, вещи и бытовая техника бывшего использования. В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились к  медикам и были госпитализированы в Городскую больницу № 1 города Славянск с предварительным диагнозом отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.

Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и причиненный ущерб.


В Славянске на рынке произошел пожар


В Славянске Донецкой области масштабный пожар охватил рынок

В Славянске на местном рынке произошел пожар

Видео пожара на рынке в Славянске:

 

Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Донецка Славянск
Источник: 24 Канал
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