У Слов'янську масштабна пожежа охопила ринок: фото і відео
Вранці 6 липня у Слов’янську в Донецькій області сильна пожежа спалахнула на Центральному ринку міста, у результаті чого постраждали дві людини.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Донецькій області.
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Рятувальники з’ясували, що вогнем були охоплені торгівельні павільйони на території ринку.
До гасіння пожежі було залучено 27 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 07:02 та ліквідували о 07:28.
"Вогнем знищено перекриття на площі 117 квадратних метрів, речі та побутова техніка колишнього використання. У результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися по медиків та були госпіталізовані до Міської лікарні № 1 міста Слов’янськ із попереднім діагнозом отруєння чадним газом у задовільному стані", – йдеться у повідомленні.
Наразі експерти встановлюють причину виникнення пожежі та завдані нею збитки.
У Слов'янську на ринку сталася пожежа
У Слов'янську на Донеччині масштабна пожежа охопила ринок
У Слов'янську на місцевому ринку сталася пожежа
Відео пожежі на ринку у Слов'янську:
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