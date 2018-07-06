У Слов'янську масштабна пожежа охопила ринок: фото і відео

Вранці 6 липня у Слов’янську в Донецькій області сильна пожежа спалахнула на Центральному ринку міста, у результаті чого постраждали дві людини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Донецькій області.

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Рятувальники з’ясували, що вогнем були охоплені торгівельні павільйони на території ринку.

До гасіння пожежі було залучено 27 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 07:02 та ліквідували о 07:28.

"Вогнем знищено перекриття на площі 117 квадратних метрів, речі та побутова техніка колишнього використання. У результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися по медиків та були госпіталізовані до Міської лікарні № 1 міста Слов’янськ із попереднім діагнозом отруєння чадним газом у задовільному стані", – йдеться у повідомленні.

Наразі експерти встановлюють причину виникнення пожежі та завдані нею збитки.



У Слов'янську на ринку сталася пожежа



У Слов'янську на Донеччині масштабна пожежа охопила ринок



У Слов'янську на місцевому ринку сталася пожежа

Відео пожежі на ринку у Слов'янську: