В Славянске полиция разоблачила повара пророссийских боевиков

Полиция города Славянск, что на Донетчине, разоблачила женщину, которая в 2014 году входила в незаконные вооруженные формирования и несла службу на блокпосте на въезде в город. Днем она работала у террористов поваром, а ночью дежурила на КПП.

46-летнюю жительницу Славянска разоблачили участковые офицеры полиции. Пособница боевиков задержана, сообщают в пресс-службе полиции.

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Работу повара женщине предложили ее знакомые, которые уже были в "штате" НЗФ. Полицейские выяснили, что днем она обустраивала быт боевиков на блокпосту, а ночью – несла службу на пропускном пункте,

– отмечают в полиции.

Правоохранители рассказывают, что после освобождения города от оккупации пособница боевиков скрывала свое криминальное прошлое. Наемница "была уверена, что о ее деятельности, кроме "собратьев", которые сбежали в Донецк, никому не известно. На то время в городе был "комендантский час" и баррикады боевиков в окрестностях почти никто не пересекал".

"Если бы задержанная сама обратилась в полицию и сдалась добровольно, то после определенной процедуры проверки на причастность к тяжким преступлениям, получила бы шанс на дальнейшую жизнь без привлечения к уголовной ответственности в соответствии согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины", – добавляют в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.