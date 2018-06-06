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У Слов'янську поліція викрила кухарку проросійських бойовиків

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У Слов'янську поліція викрила кухарку проросійських бойовиків
У Слов'янську поліція викрила кухарку проросійських бойовиків / smr.gov.ua

Поліція міста Слов'янськ, що на Донеччині, викрила жінку, яка у 2014 році входила до незаконних збройних формувань та несла службу на блокпості на в'їзді до міста. Вдень вона працювала у терористів кухаркою, а вночі чергувала на КПП.

46-річну жительку Слов’янська викрили дільничні офіцери поліції. Пособниця бойовиків затримана, повідомляють у прес-службі поліції. 

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Роботу кухарки жінці запропонували її знайомі, які вже були в "штаті" НЗФ. Поліцейські з'ясували, що вдень вона облаштовувала побут бойовиків на блокпосту, а вночі – несла службу на пропускному пункті,
– зазначають у поліції. 

Правоохоронці розповідають, що після звільнення міста від окупації пособниця бойовиків приховувала своє кримінальне минуле. Найманка "була впевнена, що про її діяльність, окрім "побратимів", які втекли в Донецьк, нікому не відомо. На той час в місті був "комендантський час" і барикади бойовиків на околицях майже ніхто не перетинав".

"Якби затримана сама звернулася в поліцію і здалася добровільно, то після певної процедури перевірки на причетність до тяжких злочинів, отримала б шанс на подальше життя без притягнення до кримінальної відповідальності відповідно згідно ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України", – додають у поліції. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Жінці загрожує  від 3 до 8 років позбавлення волі.

 

Теги: Новини України Слов'янськ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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