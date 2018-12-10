В Словении произошла страшная авария с участием украинских автобусов, есть жертва: фото
В воскресенье, 9 декабря, на автодороге Помурье между селами в долине Чентиба в Словении произошло смертельное ДТП. Украинский микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него влетел другой микроавтобус.
В результате удара одна из машин вылетела в кювет, пишут словенские СМИ.
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Авария с украинскими автобусами в Словении
Другой бус перевернулся.
Авария с украинскими автобусами в Словении
Авария с украинскими автобусами в Словении
В аварии погибла 63-летняя украинка, еще три человека получили тяжелые травмы.
Известно, что микроавтобусы двигались в направлении Венгрии.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Авария с украинскими автобусами в Словении
Авария с украинскими автобусами в Словении