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      В Словении произошла страшная авария с участием украинских автобусов, есть жертва: фото

      212 Читати новину українською
      Авария с украинскими автобусами в Словении
      Авария с украинскими автобусами в Словении / 24ur.com

      В воскресенье, 9 декабря, на автодороге Помурье между селами в долине Чентиба в Словении произошло смертельное ДТП. Украинский микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него влетел другой микроавтобус.

      В результате удара одна из машин вылетела в кювет, пишут словенские СМИ.

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      Авария с украинскими автобусами в Словении

      Другой бус перевернулся.


      Авария с украинскими автобусами в Словении


      Авария с украинскими автобусами в Словении

      В аварии погибла 63-летняя украинка, еще три человека получили тяжелые травмы.
      Известно, что микроавтобусы двигались в направлении Венгрии.

      Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.


      Авария с украинскими автобусами в Словении


      Авария с украинскими автобусами в Словении

      Теги: Новости Украины Жертвы Словения Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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