В Словении произошла страшная авария с участием украинских автобусов, есть жертва: фото

В воскресенье, 9 декабря, на автодороге Помурье между селами в долине Чентиба в Словении произошло смертельное ДТП. Украинский микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него влетел другой микроавтобус.

В результате удара одна из машин вылетела в кювет, пишут словенские СМИ. Читайте также: В "Борисполе" произошла авария самолета: фото повреждений

Авария с украинскими автобусами в Словении Другой бус перевернулся.

Авария с украинскими автобусами в Словении

Авария с украинскими автобусами в Словении В аварии погибла 63-летняя украинка, еще три человека получили тяжелые травмы.

Известно, что микроавтобусы двигались в направлении Венгрии. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Авария с украинскими автобусами в Словении

Авария с украинскими автобусами в Словении